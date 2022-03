Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o empate a uma bola frente ao Vizela:

«Acho que entrámos bem no jogo, mais uma vez fizemos o mais difícil e entrámos por cima num campo difícil. Marcámos primeiro, o futebol é de reações, o Vizela soube reagir e demorámos a ajustar. O Vizela teve mais bola na segunda parte, que foi diferente, nas nossas transições podíamos ter marcado, depois tivemos uma expulsão por ter retardado o jogo num canto a nossa favor e acabamos por empatar o jogo».

[Resultado justo?] «Normalmente o futebol é justo. Naquele momento em que sofro o golo sinto que tenho jogo controlado, a equipa sente alguma frustração por ter sofrido o golo na parte final».

[Satisfeito?] «O nosso objetivo enquanto equipa é termos uma identidade e competir pelos três pontos em qualquer estádio e frente a qualquer equipa. Saio satisfeito com a prestação da equipa, mas insatisfeito com algumas coisas em que claramente temos de evoluir».

[Aborrecido pela expulsão por retardar o jogo?] «Tive oportunidade de partilhar com o árbitro a minha opinião. Pareceu-me exagerado uma expulsão por retardar o jogo. No jogo todo não tivemos assistências aos jogadores, não retardamos o jogo. Foi um mal entendido naquele momento para bater o canto. Percebo a decisão dele, o que está na lei é isso, mas são duas opiniões válidas. O árbitro tem a lei do lado dele, mas expulsar um jogador tem de ser algo mais grave e consistente».