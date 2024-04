Declarações de Rui Duarte, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Vizela, que permite aos guerreiros chegarem ao terceiro lugar:

[Homenagem] «Agradecer do fundo do coração a homenagem que fizeram, a mim e à minha família num momento tão difícil. Não tenho palavras para agradecer. Foi uma semana mesmo muito difícil e continua a ser. Esta homenagem vai ficar para sempre no coração, este clube vai ficar para sempre, não sei o que vai ser o futuro, mas estou completamente apaixonado pela envolvência».

[Jogo] «Não me aprece que entrámos bem, tivemos muita bola, mas o jogo foi jogado muito no meio campo, a provocar pouco o adversário, e o Vizela de forma tranquila foi anulando as nossas jogadas ofensivas e as nossas combinações. Na primeira parte o jogo resume-se a isso, um jogo pastoso com poucas oportunidades. Podíamos ter arriscado um pouco mais. O Vizela esteve organizado, com um bloco baixo, a enervar-nos, sempre a aparar o jogo. Não foi fácil. Na segunda parte com a entrada do Zalazar tentámos agitar o jogo, um jogador mais vertical que joga para a frente. Sofremos o golo na última oportunidade que o Vizela tem no jogo, um erro nosso. Na nossa melhor fase do jogo sofremos, mas reagimos bem, marcámos logo de seguida. Depois foi um jogo de sentido único, com muitas oportunidades. Fomos carregando até arriscar com dois avançados, quem entrou ajudou a equipa, estou extremamente contente com a vitória. O terceiro lugar é simbólico, para já, o nosso foco é preparar o próximo jogo».

[Etapa final exigente com Benfica, Vitória de Guimarães e FC Porto.] «A equipa vai estar preparada. Não há dúvida que o calendário é exigente, mas são estes jogos que nos fazem crescer. São bons, não podemos fugir a isso, estamos ansiosos por voltar a jogar. O próximo jogo é o Benfica e vamos com a mesma ambição de ganhar, porque este clube assim o exige».