Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota (0-2) frente ao Benfica:

«Pelas oportunidades criadas o resultado poderia ter sido diferente. Fomos a equipa que melhores oportunidades criou. Em alguns momentos o Benfica controlou o jogo e empurrou-nos para o meio campo defensivo, ainda assim criámos oportunidades, mas não fomos eficazes. Tivemos algumas dificuldades a acertar os timings de pressão. Na segunda parte fomos uma equipa muito melhor. Colocámos em risco a fase de construção do Benfica, conseguimos ser rápidos no ataque e ter mais bola. Foi um bom jogo da minha equipa. Tivemos coragem para jogar contra uma equipa recheada de bons jogadores e com um bom treinador».

«Até à expulsão do Anderson, não me lembro de qualquer oportunidade do Benfica. Depois de ficarmos com menos um jogador, o Benfica teve algumas chegadas com perigo à área, uma delas a dar o penálti».

[Arbitragem] «Não gosto muito de falar. Se queremos que a nossa competição se valorize, temos de nivelar os comportamentos e de melhorar em coisas que não estão sob o controlo das duas equipas. Temos ótimos jogadores e ótimos treinadores. Quando não se conseguem decifrar estas coisas essenciais para o crescimento da competição, sabe-se logo quem vai lutar pelos títulos e quem vai estar nos lugares de baixo. A dualidade de critérios é gritante».

[Jogo parecido com o FC Porto, pela postura da sua equipa. Dá alento?] «Há uma sensação de que, às vezes, não nos deixam fazer tudo o que somos capazes, mas hoje teve a ver com não acertarmos as oportunidades. Pusemos em risco a última linha defensiva do Benfica. Conseguimos fazer dançar o adversário, conseguindo espaços por fora e por dentro. O Benfica apareceu sem o Chiquinho, que pensávamos que não iria sair, e soubemos adaptar-nos. Fomos competentes e ‘ferimos’ o adversário».