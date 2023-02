O Vizela visita o FC Porto neste domingo (18h00), para a 19.ª jornada da Liga 2022/23. Tulipa diz que a sua equipa tem de «perceber as dificuldades» de defrontar os dragões, mas também «saber que há uma janela de oportunidade para ter sucesso», no recinto portista.

«Preparamos sempre os jogos olhando para o adversário e percebendo o seu poderio, mas sabendo das nossas debilidades. De certeza que o treinador FC Porto faz a mesma coisa na análise. Temos sempre o intuito de nos focar nos três pontos, e percebemos a importância da nossa última vitória [3-1, frente ao Rio Ave], onde mostrámos uma equipa resiliente, que recuperou de forma energética», começou por dizer o técnico.

Tulipa espera um Vizela personalizado no Dragão: «Queremos manter o caráter que temos demonstrado em grande parte dos jogos, lidar com essas dificuldades, mas também termos bola e criarmos oportunidades do jogo. Esse é nosso foco. Há sempre uma janela de oportunidade para termos sucesso no jogo.»

«Sabemos que o adversário jogou muito tempo seguido, em poucos dias, mesmo tendo esse hábito. É uma incógnita o ‘onze’ que o FC Porto vai apresentar, mas temos de perceber quais as individualidades que vão jogar no meio-campo do adversário para percebemos a dinâmica do jogo. Estamos convencidos de que podemos fazer pontos no Dragão», assumiu.

O treinador do Vizela foi ainda questionado sobre o seu passado como jogador e treinador na estrutura do FC Porto: «Sei como cresci como futebolista e a aprendizagem que tive enquanto treinador, mas não podemos misturar as coisas. Preocupo-me muito com o trabalho diário e com a responsabilidade de estar à frente do Vizela. O meu foco está em ajudar a melhorar as capacidades dos meus jogadores e apresentar um jogo de qualidade.»