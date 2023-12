Vizela e Moreirense empataram a zero, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

O encontro marcou a estreia de Ruben de la Barrera no comando técnico dos vizelenses.

Com este resultado, a equipa de Rui Borges segue no sexto lugar do campeonato, com 26 pontos. O Vizela ocupa o décimo quinto posto, com 12 pontos.