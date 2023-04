A FIGURA: Paulo Bernardo

O médio terá feito um dos jogos mais completos com a camisola do Paços. Foi um importante auxílio a Luiz Carlos no setor intermediário, destacando-se na tomada de decisão. Faz o segundo golo do jogo - o segundo golo com a camisola dos castores - e poucos minutos depois atirou com estrondo à trave do Vizela. Lutou muito, sendo um elemento importante na estratégia pacense.

O MOMENTO: golo de Gaitán (16’)

Num dos primeiros momentos a nível ofensivo, o Paços mostrou ao que vinha em Vizela. Recuperação de bola de Delgado, que passa por Guedes no caminho até ao pé esquerdo de Gaitán. Em boa posição, o argentino rematou de bico à entrada da área, adiantando o Paços no marcador. Um golo que serviu de tónico para a conquista dos três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Carlos

Um "jovem" no meio campo do Paços. Esteve em todas, jogou e fez jogar, traçando ainda cortes providenciais em lances nos quais poucos acreditariam como ele que seria possível. Pareceu ter pernas elásticas nos roubos de bola.

Samu

Um dos mais perigosos do Vizela, sobretudo a colocar a bola na área. Traçou vários cruzamentos venenosos, que não tiveram a sequência devida. Tentou armar o jogo vizelense, mas sem sucesso.

Gaitán

Continua um jogador diferenciado. Apontou o terceiro golo esta temporada com um remate com a ponta da bota ao encaminhar-se para a baliza na passada. Indicou o caminho do triunfo ao Paços.

Lacava

Uma das apostas de Tulipa a partir do banco de suplentes, o venezuelano estreou-se a marcar com a camisola do Vizela, relançando o jogo na reta final. O atacante de apenas vinte anos entrou bem no jogo.