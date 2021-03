A irmã e representante de Felipe Anderson, Juliana Gomes, partilhou nas redes sociais imagens do jogador em Londres, cumprindo um período de quarentena obrigatório para passageiros que cheguem ao Reino Unido.



Nos vídeos vê-se o internacional brasileiro, que está cedido ao FC Porto pelo West Ham, a treinar e a realizar tarefas domésticas.



«Quarentena em Londres juntos», escreveu a irmã de Felipe Anderson.



O brasileiro esteve no Dragão na passada quarta-feira, apesar de não ter feito parte da ficha de jogo contra o Sp. Braga.



Horas após a divulgação dos vídeos, já depois do Maisfutebol não ter obtido esclarecimentos em contacto com o FC Porto - anterior à públicação da notícia -, a irmã de Felipe Anderson veio a público garantir que as imagens eram antigas.



[artigo atualizado]