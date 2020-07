Momento: Yohan Tavares «salvador»

Minuto 74. O Tondela ia sobrevivendo às constantes investidas do Sp. Braga quando teve mais uma oportunidade para chegar à área de Matheus em mais um lance de bola parada. Papelu, na marcação de um livre, sobre a esquerda, colocou a bola no segundo poste, Philipe Sampaio subiu de escadote e cabeceou para defesa apertada de Matheus. Na recarga, Yohan Tavares atirou a contar. Um golo construído pelos dois centrais, que resultou apenas na terceira vitória em casa do Tondela, mas que pode valer a permanência para a equipa de Natxo González.

Figura: Philipe Sampaio já tinha ameaçado

Esteve em destaque nas duas balizas. Logo a abrir o jogo surgiu na área de Matheus a cabecear ao lado e, como já foi dito, voltou a aparecer de forma determinante no lance do golo. A defender também esteve muito em jogo, anulando muitas bolas bombeadas pelos visitantes, com destaque para um corte in-extremis a «roubar» um golo feito a Rui Fonte, naquela que foi uma as melhores jogadas do Sp. Braga.

Outro destaques:

Pepelu

O espanhol cedido pelo Levante esteve praticamente em todos os lances de bola parada do Tondela e acabou por ser ele a marcar o livre que resultou no golo. Ainda na primeira parte, tinha ameaçado o golo, num livre direto, com a bola a contornar a barreira e a passar muito perto do poste. Além das bolas paradas, o médio também ajudou muito a defender.

Jhon Murilllo

Deu tudo o que tinha enquanto esteve em campo e até esteve perto da glória quando se destacou na área, lançado por Ronan, e picou a bola sobre Matheus, mas este passou caprichosamente ao lado. Antes disso, fartou-se de correr no corredor, procurando levar a bola o mais longe possível da área do Tondela.

André Horta

Com Ricardo Horta, Trincão, Paulinho e Rui Fonte sempre adiantados, coube a André Horta distribuir jogo, pensar o jogo e, muitas vezes, travar o adversário. Esteve bem em quase todos estes capítulos, com destaque para um grande passe para o irmão, ainda na primeira parte, naquele que foi um dos melhores lances dos minhotos na primeira parte.