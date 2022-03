O presidente do Barcelona, Joan Laporta, descartou a volta de Lionel Messi ao clube. Em entrevista À RAC1, o dirigente catalão foi taxativo quando questionado sobre o tema:

«Não recebi nenhuma mensagem de Messi ou da sua comitiva na nossa direção. Neste momento, não consideramos o seu regresso. Estamos a construir uma equipa jovem que está a começar a funcionar. O Leo é o Leo, é o melhor jogador do mundo, mas não estamos a pensar no seu regresso. Não seria um retrocesso.»

Apesar de refutar a ideia, Laporta gostaria que o argentino «estivesse na inauguração do novo Camp Nou» e admitiu que a relação entre ambos «é menos fluída», pois «agora ele está em Paris», onde representa o PSG.

Olhando paa trás e para a saída de Messi, Laporta considerou: «Para mim não foi fácil, eu teria gostado que as coisas se tivessem passado de modo diferente. Mas não podia colocar a instituição num maior risco. Acho que fizemos o que tínhamos de fazer. Não falo com ele como antes, as pessoas próximas dele têm saudades de Barcelona e do Barça. Senti-me pior pela questão pessoal do que pela desportiva.»