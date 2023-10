Em declarações ao El Partidazo COPE, o médio Rodri, do Manchester City, admite que «os prémios individuais valorizam o mérito desportivo, mas também o marketing» e acrescenta: «Se me falta marketing? Claro, assim como um dia faltou a Xavi ou Iniesta.»

O internacional espanhol acredita, por isso, que Lionel Messi vai vencer a Bola de Ouro outra vez e não esquece Haaland: «Preocupo-me com as coisas que posso controlar e isso são as conquistas coletivas. Acredito que será um tal de Leo Messi a ganhar. Haaland também é uma figura muito grande e tem os seus méritos», sublinhou.

Rodri é um dos 30 nomeados para a Bola de Ouro, um prémio atribuído pela revista francesa France Football. A cerimónia está marcada para dia 30 de outubro, em França.