No final a Gala da Bola de Ouro, os jogadores do PSG foram celebrar para uma festa privada, onde estiveram à vontade apenas com as mulheres e namoradas. Através das imagens publicadas nas redes sociais é possível ver que na festa houve muita dança e a Bola de Ouro de Messi foi a estrela.

Na discoteca, pelo que é possível perceber, estiveram Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, Di Maria e Jorgelina Cardoso, Sergio Rico e Alba Silva, Leo Paredes e Camila Galante, Gigi Donnarumma e Alessia Elefante, Marquinhos e Carol Cabrino, Ander Herrera e Isabel Collado, tendo ainda se juntado Luis Suárez e Sofia Balbi.



Veja as fotografias na galeria associada a este artigo.