O Benfica chegou ontem de madrugada à Ilha Terceira, por volta da 01h25, tendo mesmo assim encontrado dezenas de adeptos à sua espera no pequeno aeroporto da Ilha Terceira.

Na origem deste enorme atraso esteve o facto da comitiva arrancada ter saído de Lisboa apenas pelas 23h00, tendo ficado retida dentro do avião, na pista, no Aeroporto Humberto Delgado durante uma hora e vinte minutos devido ao mau tempo.

Nada que desmobilizasse as dezenas de fervorosos adeptos, que não arredaram pé até saudar a passagem do autocarro com os jogadores. O Benfica, recorde-se, não visitava a Ilha Terceira há mais de 50 anos.

Lusitânia e Benfica defrontam-se esta sexta-feira, às 16h30, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.