«Grandes, grandes notícias.»

É esta a primeira reação do treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, à contratação de Darwin Núñez, jogador que chega do Benfica.

«Estou muito grato a toda a gente do clube que fez isto acontecer. Mostrámos determinação e ambição, ambas em igual medida», continuou o alemão, em declarações aos meios do clube.

Klopp elogiou depois o internacional uruguaio: «O Darwin é um jogador fantástico. Já é muito bom, mas tem tanto potencial para ser ainda melhor. Por isso é que esta contratação é tão entusiasmante, para ser honesto. A idade, a ambição, a fome de ser melhor do que já é.»

«Ele está tão entusiasmado connosco do que nós com ele, o que é bom para uma grande relação, quando há apreciação mútua. Ele acha que nós nos adequamos a ele e nós acreditamos que precisamos dele», prosseguiu.

Klopp acredita que os adeptos vão ficar entusiasmados com Darwin, mas lembra que é preciso ter paciência.

«Ele joga sem medo e é poderoso. Sei que ele vai entusiasmar os adeptos. Mas é importante que todos saibamos que estamos a contratar um jogador ainda em desenvolvimento. Ele próprio reconhece isso, de certeza. Adoro o quão focado e humilde ele é», revelou.

«Já temos grandes opções e ele agora também faz parte disso. Por isso não há pressão nenhuma para ele, de todo. O contrato é de longo termo e queremos desenvolver o talento dele e vê-lo evoluir», concluiu.