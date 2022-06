Trent Alexander-Arnold foi um dos primeiros jogadores do Liverpool a dar as boas-vindas a Darwin Núñez, pelo menos publicamente, e fê-lo de uma maneira bastante original.

O lateral-direito, homem das assistências nos reds, já deixou o avançado uruguaio à vontade para marcar golos.

«Bem-vindo ao Liverpool, Darwin. Como é que te posso assistir?», escreveu o internacional inglês, nas redes sociais.

Certo é que, com a apetência de Arnold para cruzar e a capacidade de Darwin em finalizar, esta é uma dupla que promete.

Welcome to Liverpool! @Darwinn99 How may I assist you? 😜 pic.twitter.com/YvuzVJBfvg