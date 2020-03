James Milner continua a fazer vídeos que estão a arrancar gargalhadas nas redes sociais. O capitão do Liverpool encara a quarentena com boa disposição e tem apostado em atividades curiosas, como separar sacos de chá, cortar ao milímetro a relva do jardim ou, como fez neste sábado, afiar meticulosamente vários lápis.



O médio estará a preparar-se para dar aulas em casa e garante que o professor Milner não vai permitir facilidades.



Robbie Keane foi um dos primeiros a reagir ao vídeo, com várias gargalhadas.



Ora veja: