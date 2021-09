A possível proposta da FIFA de um Mundial de futebol a cada dois anos não tem sido bem-recebida por muitos intervenientes do desporto rei, e Jurgen Klopp é o mais recente caso.

Em conferência de imprensa, o treinador do Liverpool defendeu que as instituições só querem saber do dinheiro, mas que terão de começar a preocupar-se com os jogadores.

«Não há outro desporto com um calendário tão implacável como o futebol. Existem desportos mais exigentes, como o atletismo e as maratonas, mas eles não correm 20, 30 ou 40 vezes por ano. Todos nós sabemos porque é que isto está a acontecer. Mesmo que as pessoas digam que se trata de dar oportunidades a todos os países, no final de contas é tudo uma questão de dinheiro», disse, citado pela BBC.

«Tudo bem. Mas no limite, alguém tem de começar a entender que sem os jogadores – o ingrediente mais importante desde jogo maravilhoso – não podemos jogar. Ninguém é mais importante do que os jogadores», acrescentou.

Klopp continuou depois: «Mas as pessoas não querem saber. Só têm um interessa e o resto não importa. Tem de haver um momento em que as federações se reúnem e começam a pensar no jogo em si e não apenas nos próprios benefícios. Já tenho 54 anos, não sei se ainda estarei vivo quando isso acontecer.»

De resto, o técnico do Liverpool deixou ainda uma ‘bicada’ a Gareth Southgate, depois de o selecionador inglês ter utilizado recentemente Trent Alexander-Arnold como médio.

«Se virem os nossos jogos, reparam que a posição do Trent já mudou. Não em todos os jogos, mas em jogos nos quais é possível, já mudou. Por isso não percebo a necessidade de torná-lo um jogador de meio-campo», argumentou.

«Porque é que tornarias o melhor lateral-direito do mundo em médio? Não percebo isso», atirou.