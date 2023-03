Jügen Klopp manifestou-se surpreendido com a intenção de Roberto Firmino de deixar o Liverpool no final da corrente temporada, mas, por outro lado, também diz que é normal. O treinador alemão destacou a relação que o brasileiro tem com os jogadores e, sobretudo, a relação que construiu com os adeptos ao longo de oito anos e, está convencido, que é isso que vai perdurar.

«Sim, ele contou-me. Fiquei um pouco surpreendido. Mas respeito. É completamente normal acontecer numa espécie de longa relação que já temos e que o Bobby [Firmino] tem com o clube, com a maior parte dos jogadores e com os adeptos, claro. É muito especial», começou por referir.

O avançado brasileiro perdeu espaço na equipa, mas continua a ser um dos preferidos dos adeptos, como se viu quando entrou no decorrer da goleada frente ao Manchester United. «Adorei a forma como foi ovacionado quando entrou frente ao United. Ele falou-me das intenções que tinha e outra coisa que me disse foi “Agora quero conduzir esta maravilhosa história a um final positivo”. É isso. Ele está completamente empenhado. É só isso que precisamos de saber», acrescentou.

Apesar de tudo, Klopp diz que esta não é a altura para despedidas e ainda conta com a ajuda de Firmino até ao final da época. «Não há alturas certas para se dizer adeus ou algo parecido neste momento, vai haver muito tempo para isso mais para o final da época. Sempre que ele voltar aqui, toda a gente sabe disso, a música dele vai ficar por muito tempo, estás nos ouvidos de toda a gente, tenho a certeza disso. Penso que é um daqueles jogadores que mesmo que venha jogar aqui por uma equipa adversária vai ser sempre bem-recebido por todos», comentou ainda.

O treinador alemão abordou o assunto no decorrer da antevisão do «difícil» jogo de sábado com o Bournemouth. «O mais importante é irmos lá com a noção que não temos os três pontos garantidos. A forma como eles jogam, podem provocar incómodos a qualquer equipa. Toda a gente viu o último jogo deles com o Arsenal (2-3), todos viram o que eles tiveram de lutar para vencer aquele jogo», alertou.

Klopp fez ainda uma atualização sobre os jogadores que têm estado indisponíveis por motivos físicos, Luis Díaz, Thiago Alcantara e Joe Gomez. «Estão os três indisponíveis, todos em fases diferentes. O Joe pode começar a treinar no início da semana. O Luis, espero que possa também voltar na próxima semana, depois da pausa internacional. O Thiago ainda vamos ver, nenhum deles treinou ainda com a equipa, mas nas próximas semanas vamos saber mais», destacou ainda.