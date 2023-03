Diogo Jota lesionou-se em meados de outubro e esteve cerca de quatro meses afastado dos relvados, tendo falhado o Mundial 2022. O internacional português abordou a lesão no gémeo, um problema físico que «várias pessoas disseram nunca ter visto».



«Foi uma lesão estranha nos gémeos. Várias pessoas disseram-me que nunca tinham visto algo assim. Por isso, tivemos de pedir ajuda a alguns especialistas para tentar ultrapassá-la. E demorou algum tempo, devido à complexidade«, referiu, citado pelo «Liverpool Echo»



«Mas sim, foi muito duro. Honestamente os resultados não ajudaram e por isso, foi frustrante ver as coisas acontecerem e não conseguir ajudar, excepto através de algumas conversas no balneário. Como disse, senti-me bem contra o Crystal Palace e sinto-me que estou a melhorar de jogo para jogo. Espero ter mais impacto na equipa porque sei que precisamos de golos e quero contribuir», acrescentou.

O avançado, de 26 anos, admitiu que regressar à competição, a 13 de fevereiro frente ao Everton, «foi estranho».



«O próximo jogo será mais uma oportunidade. Tenho de admitir que me senti estranho quando voltei... já não estava habituado a jogar na Premier League», concluiu.