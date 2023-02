Depois de vários meses de fora por lesão, Diogo Jota já participou nos últimos quatro jogos do Liverpool e no último sábado até foi titular, no nulo em casa do Crystal Palace.

Jurgen Klopp admite que o regresso do internacional português tem um peso «enorme» e elogiou as capacidades do avançado.

«O Diogo é um jogador excecional. Ele precisa de ganhar ritmo agora. Estava cansado depois do jogo de sábado e temos de ver como vai reagir. Mas vai voltar a jogar se nada acontecer. É um jogador de topo, versátil, pode jogar na esquerda ou no meio. Também será útil para este período agitado», disse o técnico dos reds em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Wolverhampton.

As lesões têm assombrado o Liverpool esta temporada, mas Klopp já deverá contar com Darwin Núñez para o duelo com os Wolves.

«Thiago está em reabilitação. Quanto a Luis Díaz, assisti a meia hora da sessão de reabilitação em campo, com remates, movimentações, muito bom, mas ainda não está a treinar com a equipa. Joe Gomez está fora. Konaté treinou ontem [segunda-feira] completamente normal e Darwin também. Vamos ver. Darwin parecia totalmente bem, mas temos de ver como ele reage», rematou.

Liverpool e Wolves jogam em Anfield, esta quarta-feira, em jogo da Premier League às 20h00.