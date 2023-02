Darwin Núñez apontou o 11.º golo na época de estreia no Liverpool, este sábado, na vitória por 2-0 em casa do Newcastle. O avançado uruguaio abriu o marcador e o antigo treinador dos reds, Rafa Benítez, elogiou o movimento no lance.

«Ele [Darwin] é um trabalhador. Está sempre a fazer aquelas corridas e as coisas certas. O treinador vai ficar contente com aquela finalização, marcou um belo golo», disse o técnico espanhol aos microfones da Sky Sports.

«Enquanto treinador, ficas preocupado quando olhas para o jogo. Ele tem a velocidade para fazer aquilo e aparecer nas costas da defesa. Se fores o treinador adversário, ele é alguém com quem tens de te preocupar», acrescentou.

Benítez comparou ainda o ex-Benfica à antiga glória do Liverpool, Fernando Torres, com quem trabalhou em Anfield.

«Quando Torres chegou ao Liverpool, tinha dificuldades em finalizar as jogadas. Era um grande jogador, mas não era um grande finalizador. Trabalhámos com ele até se tornar naquilo que todos sabemos», realçou.

Refira-se que Darwin saiu lesionado aos 59 minutos, com muitas queixas no ombro.