Lesionado desde outubro do ano passado, o internacional português Diogo Jota deverá regressar aos treinos do Liverpool em pleno durante a próxima semana.

«O Diogo está melhor. Fez um treino com a equipa esta semana, mas depois teve que fazer reabilitação. Faz parte do plano. E o plano é que ele volte aos treinos completos na próxima semana», revelou Jurgen Klopp, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de sábado com o Wolverhampton.

O avançado, recorde-se, está parado há quatro meses por força de uma lesão muscular na perna direita, que o obrigou a falhar Mundial 2022.

Klopp revelou ainda que Roberto Firmino está perto do regresso, assim como Luis Díaz (ex-FC Porto), enquanto Virgil Van Dijk regressará aos treinos na próxima semana.

O treinador do Liverpool abordou também o investimento de mais de 300 milhões de euros do Chelsea durante o mercado de inverno, algo que o deixou «muito espantado».

«Não digo nada sem a presença do meu advogado…não percebo esse lado do negócio, o que se pode fazer ou não se pode fazer. É muito dinheiro. É difícil perceber como é possível chegar a esses números. Fico muito espantado, mas também não é a minha função explicar porque acontece», assumiu.