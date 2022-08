Foi chegar, ver e marcar. A estreia de Darwin Núñez pelo Liverpool, com um golo frente ao Manchester City, não podia ter corrido da melhor maneira e o antigo avançado do Benfica continua a recolher elogios entre os seus pares.

Desta feita foi Virgil Van Dijk, uma das figuras dos reds nas últimas épocas, e que deixou um conselho ao uruguaio, depois de falar sobre Haaland, jogador do City.

«O Haaland tem de manter a cabeça baixa e marcar o máximo de golos possível pelo City. É a mesma coisa com o Darwin no nosso caso, espero que consigamos ver o Darwin a marcar mais golos», começou por dizer, citado pelo The Telegraph.

«Marcar aquele golo foi importante. A situação dele é a mesma da minha [quando se mudou para o Liverpool]. Não deve pensar sobre o valor da transferência, e acho que ele não pensa», continuou.

Van Dijk lembrou depois o caso de Firmino, outro avançado da equipa de Klopp: «Ele tem de continuar a aprendar e a trabalhar. Nós jogamos de uma maneira em que os avançados também têm de defender muito e há sempre algo para aprender.»

«O Firmino é um mestre nisso e é um dos melhores avançados do mundo, por isso o Darwin pode aprender com ele, mas também acrescentar as suas próprias qualidades ao jogo. Tem de ser uma mistura disso», concluiu.