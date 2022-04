Depois do triunfo deste sábado diante do Watford (2-0), o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, vincou que os reds não podem relaxar no encontro da próxima semana na Luz, frente ao Benfica. À semelhança de Diogo Jota, o técnico germânico deixou um alerta sobre os encarnados.

«Eu sei que as pessoas dizem que Watford é um jogo muito fácil. Sabíamos antes, e vimos hoje, não é fácil. Provavelmente, as pessoas já dizem que estamos nas meias-finais da Liga dos Campeões porque o Benfica é o Benfica. Não consigo ver as coisas assim. O Benfica é extremamente forte, especialmente quando os deixas ser. É nisso que temos que pensar agora: como podemos contrariar isso», disse Klopp em conferência de imprensa.

Note-se que o Benfica recebe o Liverpool esta terça-feira, pelas 20h00, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.