O grego Kostas Tsimikas é reforço do Liverpool e, no primeiro dia nos Reds, recebeu uma chamada do treinador Jurgen Klopp.

Por esse telefonema, o lateral que chega do Olympiakos, de Pedro Martins, já fica a saber com o que pode contrar do novo treinador é que a primeira coisa que Klopp lhe disse foi: «Estou a ligar porque quero mostrar-te a minha cadela, Emma.»

Tsimikas confessou depois que ficou com saudades do cão dele que ainda não levou para Liverpool.

Veja o vídeo do telefonema: