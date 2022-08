O Liverpool entrou na época a vencer e a convencer frente ao Manchester City, na Supertaça, mas a estreia na Premier League não correu tão bem.

Este sábado, os reds empataram em casa do Fulham, de Marco Silva, e no final da partida Jurgen Klopp não escondeu o desagrado com a exibição dos seus pupilos.

«Quer saber o quão estou irritado de uma escala de zero a dez? 12. Estou muito, muito irritado, a nossa exibição hoje foi de derrota. Temos de perceber porque é que isto aconteceu», começou por dizer, em declarações aos jornalistas.

«Adorava ter ganho os três pontos, mas teria gostado ainda mais que tivéssemos jogado bem, para ser honesto. E isso não aconteceu», acrescentou.

Klopp concluiu depois: «É responsabilidade minha descobrir porque é que jogámos tão bem no sábado passado [frente ao City], quando ainda estávamos num momento de pré-época, e sete dias depois parece que estávamos com a cabeça na lua.»