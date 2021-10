Sadio Mané fez este sábado o 1-0 para o Liverpool na visita ao Watford, naquele que foi o seu 100.º golo na Premier League, e nenhum deles foi de grande penalidade.

O avançado dos reds, que está na sua 8.ª temporada em Inglaterra, é o terceiro jogador a conseguir este feito – 100 golos, sem que nenhum deles seja de penálti - depois de Les Ferdinand, que chegou aos 149, e Emile Heskey, que somou 110.

100 - Sadio Mané has now scored 100 goals in the Premier League, and in the meantime become only the third player to reach 100+ Premier League goals without any of them being penalties, after Les Ferdinand (149) and Emile Heskey (110). Earned. pic.twitter.com/NDtbqStQdZ