O jogo de sábado entre o Lixa B e o GD Livração, da Série 2 da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto, terminou da pior forma. Segundo o clube visitante, os locais iniciaram uma «caça ao homem que durou uns 10 minutos», após o apito final.

«Depois da vitoria do GDL em casa do Lixa B, instantaneamente após o apito final, o ex "treinador" do Lixa B a comandar o seu pelotão, começou em "sprint" em direção a um jogador do GDL com a intenção de o agredir. Acabaram por agredir dois jogadores do Livração, enquanto todo o plantel do GDL e a equipa de arbitragem tentava apaziguar a situação. Tivemos adeptos do Lixa dentro de campo a ajudar à festa, tivemos forças de segurança a assistir ao sucedido e 0, repito, 0 diretores do FC Lixa a tentar acabar com a situação», denunciou o GD Livração, através das redes sociais.

A direção do FC Lixa já reagiu ao incidente, repudiando «as cenas lamentáveis» e informando que abriu um inquérito interno para averiguar o tema: O G. D. Livração diz no seu comunicado que, nenhum elemento da direção interveio no final mas é mentira…. Nós estivemos até ao final a tentar que o que se estava a passar no campo acabasse….»

O encontro terminou com a vitória do GD Livração por 2-1.