Liz Truss sucede a Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e vai ser a nova primeira-ministra do Reino Unido, foi anunciado esta segunda-feira. Truss, que era ministra dos Negócios Estrangeiros de Boris Johnson, venceu Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças.

Liz Truss venceu a eleição para a liderança do Partido Conservador com 81.326 votos (57,4% da votação), contra os 60.399 de Rishi Sunak. Num total de 172.437 votantes, foram às urnas 82,6% dos eleitores.

A nova primeira-ministra britânica - que será indigitada amanhã pela rainha Isabel II em Balmoral - acredita que conseguirá cumprir com o prometido aos eleitores e que os britânicos se identificam com as convicções do partido «na liberdade, na capacidade de controlar a sua própria vida, nos impostos baixos, na responsabilidade pessoal».

LEIA MAIS SOBRE O TEMA NO SITE DA CNN PORTUGAL.