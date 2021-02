O defesa-central Lucas Veríssimo foi oficializado nesta terça-feira e falou também pela primeira vez como jogador do Benfica.

Em declarações à BPlay, o jogador brasileiro assumiu que esperava dar este passo há muito tempo e estar a viver um sonho do qual não quer acordar.

«Já estava a aguardar isto há muito tempo, estou a viver um sonho e não quero acordar dele. Mas quero muito mais. Quero viver muitas coisas boas neste clube, que é o maior de Portugal e um dos maiores do mundo. A expectativa é sempre de lutar por títulos», começou por dizer.

O jogador elogiou muito o atual diretor técnico das águias, Luisão, central de quem herdou a camisola e que garante que sempre o inspirou.

«Tenho um espelho aqui dentro, que sempre acompanhei: o Luisão. É alguém em quem me espelho muito, alguém que sempre gostou de ganhar por títulos. Assim que vesti a camisola disse que ela é muito linda e pesada. Ainda para mais com o número do Luisão», acrescentou.