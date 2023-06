O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a saída de Luís Castro, que tem em mãos uma proposta para treinar o Al Nassr, equipa da Arábia Saudita onde joga Cristiano Ronaldo.

O treinador português, que foi insultado e assobiado pelos adeptos do clube brasileiro no encontro diante do Magallanes, recusou confirmar o seu futuro em conferência de imprensa.

Horas mais tarde, porém, e perante esse cenário de pressão, o Botafogo veio a público anunciar a saída imediata de Luís Castro.

O técnico deixa a equipa na liderança do campeonato do Brasil e prepara-se assim para iniciar o seu percurso no comando do Al Nassr.