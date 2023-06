No meio de toda a incerteza sobre o futuro Luís Castro, apontado ao Al Nassr, o Botafogo empatou na receção ao Magallanes (1-1), e fechou a fase de grupos da Taça Sul-Americana no segundo lugar.

No Rio de Janeiro, a equipa orientada pelo treinador português adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo de Marlon Freitas, assistido por Carlos Eduardo, antigo médio de FC Porto e Estoril.

No entanto, o mesmo Marlon Freitas foi expulso aos 67 minutos e deixou a formação carioca reduzida a dez unidades. Aproveitou o conjunto chileno para chegar ao empate, frutpo de um golo de Yorman Zapata, aos 80 minutos.

Nos descontos, também o Magallanes ficou a jogar com menos um, fruto da expulsão de Felipe Espinoza, mas o resultado já não sofreu alterações.

Segundo classificado do grupo, o Botafogo terá de disputar o playoff com uma equipa eliminada da Taça Libertadores para se apurar para os oitavos de final da Sul-Americana. O LDU Quito terminou como líder da classificação, ao passo que Magallanes e César Vallejo estão eliminados.