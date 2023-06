Jeffinho evidenciou-se na equipa principal do Botafogo depois de ser aposta do português Luís Castro e o extremo brasileiro, que agora milita no Lyon, não esquece os ensinamentos do técnico.

«Um ponto que ele tocava muito era que nós tínhamos de ser família. Tínhamos um ambiente muito bom, ele é um excelente treinador, uma ótima pessoa. Não tive muitos treinadores, mas ele foi o melhor que tive. Ajudou-me bastante», afirmou o jogador de 23 anos ao Globoesporte.

Luís Castro, que atualmente lidera o campeonato brasileiro, tem em mãos uma proposta do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Jeffinho confessou que o técnico luso tem de tomar uma escolha difícil.

«O que eu tenho para dizer-lhe é que, se ele for, todos vão sentir. Equipa e adeptos, porque estão todos a abraçá-lo. Mas se ele for, é uma escolha dele, e o que achar melhor ele faz», vincou.

«É uma peça fundamental dessa equipa, se ele sair, vai ser complicado, mas os jogadores têm de seguir unidos», completou.