Dono do Botafogo, John Textor confirmou esta noite, após a vitória diante do Palmeiras, que Luís Castro tem uma proposta da Arábia Saudita, a qual, sabe o Maisfutebol, é do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Em declarações ao «Canal TF», o dirigente admitiu que a decisão do treinador português, que abordou também o assunto na conferência de imprensa pós-jogo, é difícil.

«Combinámos que não íamos falar sobre o assunto até este jogo. Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão a tentar controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil», começou por dizer.

«Ele ama este clube, sei que quer ficar. As pessoas pensam que estamos sempre a conversar sobre isto, mas só falamos sobre futebol. Ele disse-me o quanto ama este clube, este balneário. (…) Vamos ver», prosseguiu.

Textor concluiu depois: «Os sauditas estão a ir atrás de tudo. Querem o meu melhor jogador no Lyon, o meu melhor jogador no Crystal Palace, os melhores jogadores e o meu treinador do Botafogo. Têm a estratégia de comprar tudo. Vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol. São tempos estranhos.»