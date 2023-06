Mal soou o apito para o final do encontro entre o Palmeiras e o Botafogo, Luís Castro procurou Abel para o cumprimentar, mas não teve a resposta desejada por parte do compatriota.

De acordo com imagens divulgadas pelo Globoesporte, Castro, técnico do Botafogo, dirigiu-se de imediato para o banco do adversário, mas apercebeu-se de que Abel já se estava a encaminhar para o túnel de acesso aos balneários.

O treinador do clube carioca, atual líder do Brasileirão, desistiu depois da ideia e encaminhou-se para o centro do terreno do jogo.

Refira-se que o Botafogo bateu o Palmeiras por 1-0, em São Paulo, e reforçou a liderança do campeonato brasileiro.

Ora veja: