Luís Castro ainda não anunciou se fica ou se aceita a proposta do Al Nassr, mas os adeptos do Botafogo já estão de costas voltadas para o técnico português.

Esta quinta-feira, no encontro diante do Magallanes, o treinador de 61 anos teve uma receção hostil por parte da massa associativa do clube brasileiro.

Primeiro, ainda antes do apito inicial, o nome de Luís Castro foi assobiado aquando do anúncio do speaker do estádio. Mais tarde, após o fim da partida, os adeptos entoaram mesmo cânticos insultuosos.

O timoneiro do Botafogo fez questão de deixar o relvado por isso mesmo, conforme explicou em conferência de imprensa: «Não queria sair a ser insultado e acompanhado pelos meus jogadores. Queria sair sozinho. Os meus jogadores não têm nada a ver com os meus processos. Há vários tipos de líder, mas para mim só há um: aquele que valoriza, por isso é que fiquei sozinho. Não quero que eles pensem que é algo para eles quando é para mim. Os meus jogadores nunca devem ser insultados por ninguém. Peço aos adeptos para nunca insultarem.»