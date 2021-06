Luis Enrique agarrou-se aos números para Álvaro Morata, criticado pelos golos falhados pela Espanha no jogo inaugural no Campeonato da Europa de 2020, frente à Suécia.



O selecionador espanhol comparou o registo goleador de Morata nas primeiras 40 internacionalizações (tem atualmente 19 golos em 41 jogos) com o de outros avançados históricos de Espanha.



«Só há um jogador na história do futebol espanhol que tenha marcado mais golos que ele com as mesmas internacionalizações: David Villa. Outros jogadores emblemáticos como Raúl ou Fernando Torres, nos primeiros 40 jogos, tinham menos golos que Morata», começou por dizer.



Luis Enrique não ficou por aqui e, mostrando ter a lição muito bem preparada, alargou a análise ao contexto europeu.



«Se for a dados a nível mundial, entre jogadores no ativo, nos primeiros 40 jogos pelas suas seleções só há um jogador com mais golos que Morata: um tal de Harry Kane, que penso que todos conhecem», atirou, acrescentando: «Depois, craques mundiais como Mbappé, Werner, Griezmann, Benzema, Lewandowski, Lukaku ou Bale, todos marcaram menos que Morata nas primeiras 40 internacionalizações», atirou.



O selecionador de Espanha não mencionou Cristiano Ronaldo, curiosamente, mas o avançado português também marcou menos de 19 golos nas primeiras 40 internacionalizações por Portugal. Depois, desatou a quebrar recordes.

Veja as declarações de Luis Enrique sobre Morata: