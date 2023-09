A Associação de Árbitros Profissionais em Inglaterra (PGMOL) reconhece que houve um «significativo erro humano» no lance do golo anulado a Luiz Diaz, no jogo entre o Tottenham e o Liverpool, e promete «investigar em detalhe as circunstâncias que levaram a este erro». É esse o teor do comunicado divulgado ainda antes do final da partida deste sábado, que o Tottenham venceu por 2-1.

O jogo ainda estava empatado a zero, o Liverpool já tinha uma unidade a menos – por expulsão de Curtis Jones, logo aos 26 minutos – mas continuava a discutir o resultado com o Tottenham. E pouco depois da meia-hora, Luiz Diaz fez aquilo que parecia ser um belo golo. Parecia ser, mas não foi, já que o lance foi anulado por suposto fora-de-jogo.

A decisão do árbitro Simon Hooper deixou muitas dúvidas, mas o VAR não interveio e o colombiano ex-FC Porto ficou mesmo de mãos a abanar. Para complicar, as célebres linhas virtuais que esclarecem dúvidas não apareceram na transmissão televisiva.

O jogo, depois, foi uma montanha-russa, com o Tottenham a chegar à vitória no último minuto, já a jogar contra nove – Diogo Jota também foi expulso, aos 69 minutos.

A PGMOL afirma que a decisão da equipa de arbitragem foi «um claro e óbvio erro de facto» e diz que o golo de Luiz Diaz «deveria ter sido validado pelo VAR». No entanto, «o VAR falhou e não interveio».

Além de prometer investigar o que terá acontecido, a entidade que gere a arbitragem em Inglaterra dizia que ia contactar o Liverpool mal o jogo terminasse.

Jurgen Klopp reagiu logo na conferência de imprensa, após o jogo. O técnico alemão limitou-se a perguntar: «isso ajuda quem, agora? Não vamos ter pontos por isto, por isso não ajuda».

«Ninguém espera decisões 100% certas no campo, mas todos pensamos que quando o VAR entra em ação torne as coisas mais fáceis. Diria que hoje a decisão foi tomada muito rapidamente. Aquele golo mudava o jogo», comentou Klopp.

Recorde o lance do golo anulado: