Paollo Madeira, futebolista nascido no Brasil, mas também com nacionalidade portuguesa, faleceu aos 27 anos.

Antigo jogador do Farense e do Estrela da Amadora, Paollo Madeira foi vítima de um acidente de viação no Vietname, onde era jogador do HAGL FC.

Para além do jogador, o acidente fez mais duas vítimas mortais, que eram elementos do staff do clube. O carro em que seguiam ficou esmagado entre dois camiões.

Paollo Madeira entrou no futebol português pelas camadas jovens do Imortal, passou ainda pelo Quarteirense, e em 2019 mudou-se para Faro, sendo que em 2020/21 esteve cedido ao Estrela da Amadora.

Em 2022 foi jogar para o Vietname, para o Hong Linh Ha Tinh, e agora estava no HAGL FC.

O Farense já reagiu à notícia, com grande consternação, e deixou condolências à família.