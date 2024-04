José Saturnino morreu na quinta-feira, aos 87 anos.

O antigo defesa-esquerdo fez parte do plantel do Sporting que conquistou a Taça das Taças e a Taça de Honra em 1963/64.

«Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao clube», lê-se na nota de pesar do emblema verde e branco.

Saturnino representou os leões entre 1962 e 1965, num total de oito jogos, tendo sido alternativa habitual a Hilário. Foi maioritariamente utilizado na equipa de reservas.

Natural de Vila Franca de Xira, Saturnino iniciou a carreira no Vilafranquense, tendo ainda passado por Palmense, Caldas, Atlético e Sanjoanense, ao serviço do qual conquistou a II Liga. No final da carreira, representou o Oriental e o Cova da Piedade.