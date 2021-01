A internacional portuguesa Jéssica Silva regressou este sábado aos relvados após uma longa paragem por lesão.

A jogadora do Lyon, que foi operada ao pé em março, voltou então a jogar este sábado, no encontro particular frente ao Dijon, que a sua equipa venceu por 3-0.

O regresso não poderia ter corrido melhor, já que Jéssica Silva marcou um golaço de fora da área, precisamente com o pé a que foi operada, como nota a jogadora portuguesa nas redes sociais.

Veja o golo no vídeo abaixo: