Dois golos de André Silva, ambos da marca de penálti, deram uma vitória importante ao Eintracht Frankfurt na visita a Mainz, casa do último classificado da Bundesliga, 0-2. André chegou aos 12 golos na época 2020/21 e já só está a quatro dos 16 apontados em toda a campanha anterior.



O Eintracht chegou aos 23 pontos, bastante acima do Mainz, que só tem seis e foi ultrapassado pelo Schalke 04. É verdade, a equipa de Gonçalo Paciência - ainda a recuperar de uma cirurgia ao joelho - goleou por 4-0 o Hoffenheim e venceu pela primeira vez na atual edição da liga alemã. À 15ª tentativa!

Schalke have ended their 30-game winless run in the Bundesliga:



LDDDLLDLLLLDDLLLLLLDLDDLLLDLLLW



Their first league win in 359 days. pic.twitter.com/jLNCgIG1YD