Depois de ter chegado ao topo, o Bayern Munique arrisca-se agora a cair do poleiro, depois desta sexta-feira ter perdido na deslocação ao campo do Borussia Mónchengladbach por 2-3. A equipa bávara chegou a estar a vencer por 2-0, mas permitiu o empate em cima do intervalo e acabou mesmo o jogo com as mãos a abanar.

A equipa comandada por Hans-Dieter Flick adiantou-se no marcador aos 20 minutos, numa grande penalidade convertida pelo incontornável Lewandowski a punir um corte com a mão de Florian Neuhaus. Seis minutos depois novo golo para a equipa bávara, desta vez com Leroy Sané a servir Goreztka.

Parecia tudo bem encaminhado para uma vitória tranquila dos campeões em título, mas a equipa da casa voltou ao jogo aos 36 minutos, quando Jonas Hofmann reduziu a diferença. Mesmo em cima do intervalo, o mesmo Hofmann voltou a marcar com mais uma assistência de Lars Stindl.

Com o resultado nivelado ao intervalo, o jogo continuou intenso na segunda parte, mas foi o Borussia que voltou a marcar, logo a abrir o segundo tempo, aos 49 minutos, mais uma vez co Hofmann na jogada, desta vez a servir Neuhaus para o terceiro golo da equipa da casa. Desta vez, o Bayern já não conseguiu responder e acabou mesmo por consentir a segunda derrota na actual edição da Bundesliga.

Com este desaire, o Bayern arrisca-se a perder o primeiro lugar para o Leipzig que, com menos dois pontos, recebe este sábado o Borussia Dortmund.