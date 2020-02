O médio português André Castro apontou, este sábado, um dos golos da vitória do Goztepe na casa do Konyaspor, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga da Turquia.

Aos 68 minutos, Castro, titular no Goztepe, equipa que teve Beto castigado neste jogo, fez o golo da reviravolta. O 1-2 no marcador surgiu após Gurler ter feito, ainda na primeira parte, o 1-1 o minuto 39, em resposta ao golo do Konyaspor, por Sahiner, ao minuto 34. Na segunda parte, Akbunar fez o 1-3 final a favor do Goztepe.

O golo de Castro no Konyaspor-Goztepe:

No outro de três jogos deste sábado, o ex-FC Porto Cristian Sapunaru deu a vitória ao Kayserispor na casa do Denizlispor, por 1-0, com um golo ao minuto 69. O português Miguel Lopes fez os 90 minutos pelo Kayserispor.

