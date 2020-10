André Villas Boas revelou uma conversa com Gareth Bale que mudou por completo a carreira do internacional galês.



«Ele achava que não estava a atingir todo o seu potencial. Um dia, veio ao meu escritório e disse: 'Mister, não estou feliz, as coisas não estão a correr bem para mim. 'De acordo. Posso tentar mudar para o 4-4-2 e podes jogar livre na frente com Adebayor e posso mover o Sigurdsson para a esquerda’, respondi. É aqui que o Gareth começa aquela série de jogos em que marcou, acho que cinco ou seis jogos seguidos, e a sua carreira explodiu a partir daí», disse o técnico português à Copa 90.



Agora no Marselha, Villas-Boas contou dois episódios caricatos, quando ainda era treinador do Tottenham, que revelam a imprevisibilidade do mercado de transferências.



«Muitas vezes sentes que algo vai mudar a equipa. Acho que o Daniel Levy [presidente do Tottenham] não vai gostar muito, mas tínhamos o Willian no nosso escritório, vimos um jogo da Champions juntos, antes de ele sair da sala e assinar pelo Chelsea nessa mesma noite. Também falhámos o Moutinho, que agora está no Wolves, por um minuto», contou.



O treinador português confessou, ainda, que todos os treinadores têm de conseguir «persuadir pessoas e fazer com que o jogador coloque todo o seu potencial no campo» por ele.