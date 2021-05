O Al Hilal, clube treinado pelo português José Morais, empatou esta sexta-feira frente ao Al Batin (1-1), em jogo da 27.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Os comandados de José Morais (fez o seu segundo jogo pelo clube) adiantaram-se no marcador por Bafetimbi Gomis, aos 19 minutos, mas Rayhi empatou ao minuto 29. Já na segunda parte, em tempo de compensação, Gomis podia ter feito o 2-1, mas não converteu uma grande penalidade.

Apesar do empate, o Al Hilal é, para já, mais líder, fruto da derrota do Al Shabab de Fábio Martins. A equipa de José Morais soma agora 52 pontos, mais quatro que o Al Shabab, que tem 48. No entanto, pode ver o Al Ittihad, terceiro com 46 pontos e menos um jogo, aproximar-se.