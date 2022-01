O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, recebeu e venceu esta sexta-feira o Al Hazem, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

O Al Hazem, último classificado da prova, teve o português Tiago Rodrigues a titular e adiantou-se aos 27 minutos com um golo do marroquino Moha, mas o camaronês Leandre Tawamba respondeu pouco depois, com o 1-1 no marcador.

Na segunda parte, o brasileiro Iago Santos, que em Portugal jogou no Moreirense e na Académica, fez o 2-1 final e deu a vitória com reviravolta à equipa de José Gomes, ao minuto 82.

Com este resultado, o Al Taawon soma a segunda vitória seguida e ascende à condição ao 11.º lugar, com 17 pontos. O Al Hazem, que teve uma expulsão já em tempo de compensação, continua em 16.º e último, com 11 pontos.