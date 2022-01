O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, conquistou na tarde desta quinta-feira a Supertaça da Arábia Saudita, com o triunfo no desempate por grandes penalidades ante o Al Faysaly de Daniel Ramos (4-3), após o empate a dois golos registado no final do tempo regulamentar.

A equipa comandada por Daniel Ramos começou bem o jogo e chegou à vantagem de dois golos a meio da primeira parte. Al Amri desatou o nulo aos 16 minutos e Romain Amalfitano fez o segundo golo do Al Faisaly ao minuto 24 de jogo.

A resposta do Al Hilal de Leonardo Jardim surgiu ainda na primeira parte e com um golaço a fazer lembrar o que Mehdi Taremi faz pelo FC Porto ao Chelsea. Salem Al Dawsari, aos 40 minutos, aplicou um pontapé de bicicleta fantástico que só parou no fundo da baliza, após cruzamento de Al Burayk.

Já em cima do intervalo, o Al Faisaly ficou reduzido a dez elementos, por expulsão de Júlio Tavares (45+3m). Na segunda parte, Al Shahrani fez o 2-2, aos 53 minutos, no momento que ditou o arrastar das decisões para o desempate por grandes penalidades.

No desempate por penáltis, o Al Hilal levou a melhor por 4-3. Marcou os primeiros três, o Al Faisaly os primeiros dois e depois as duas equipas falharam os dois penáltis seguintes que tiveram à disposição. O Al Faysaly chegou ao 3-3 no último da fase regular, mas ao sexto pontapé, o Al Hilal marcou e o Al Faisaly não, o que ditou o desfecho favorável a Leonardo Jardim, que assim junta a Supertaça saudita à Liga dos Campeões asiática que conquistara em 2021.