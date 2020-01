O Al Nassr de Rui Vitória conquistou, este sábado, a Supertaça saudita ao vencer o Al-Taawon nas grandes penalidades (5-4), após um empate no tempo regulamentar.



A equipa do técnico português chegou ao intervalo em desvantagem por culpa de um golo de Tawamba logo aos 18 minutos. O empate do campeão saudita chegou pelo inevitável Hamdallah aos 58 minutos.



A igualdade no marcador permaneceu até no final dos noventa minutos e foi preciso recorrer às grandes penalidades para encontrar o vencedor. O português Ricardo Machado foi o único a falhar e entregou o troféu ao compatriota Rui Vitória.



Depois de vencer o campeonato, o antigo técnico do Benfica soma mais um título.