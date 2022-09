Asumah Abubakar, avançado que nasceu no Gana e que representou a seleção sub-19 de Portugal, está no 1.º lugar do Top-10 semanal de jogadores portugueses no estrangeiro, elaborado pela Sofascore.

O luso-ganês de 25 anos marcou um golo e fez uma assistência na vitória gorda do Luzern frente ao Winterthur (0-6), fora de portas, no campeonato da Suíça.

Beto, avançado da Udinese, e Daniel Heuer Fernandes, guarda-redes do Hamburgo, completam o pódio.

Tiago Dantas (PAOK) fecha o top-10 de jogadores portugueses lá fora.