Grande surpresa na Bundesliga: o Eintracht Frankfurt venceu pela primeira vez e logo no mais improvável dos estádios, o Allianz Arena do Bayern Munique.



Grande dominador do futebol alemão, o Bayern até esteve a ganhar (golo de Goretzka aos 29 minutos, mas o Eintracht mostrou que está a melhorar e teve a capacidade de dar a volta ao jogo num contexto muito duro.

Gonçalo Paciência, depois de ter sido o herói em Antuérpia, voltou a ficar no banco de suplentes e viu Hinteregger a empatar aos 32 minutos e Filip Kostic a dar o golo da vitória a sete minutos do fim. 1-2 para o Eintracht.

VÍDEO: os três golos em Munique

O Bayern foi apanhado pelo Bayer Leverkusen na frente e ambos têm 16 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund e o surpreendente Friburgo.

No outro jogo da tarde, o Union Berlim foi vencer a Mainz por 2-1 e já é sexto classificado, lado a lado com o histórico Colónia.

CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA